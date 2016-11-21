Патриарх Кирилл сравнил бесплатные аборты с помощью наркоманам

Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал «Дождь», сегодня Патриарх Кирилл заявил, что бесплатные аборты являются чем-то сродни помощи наркоманам за счет медицинской страховки.
Глава РПЦ в интервью для информационного агентства «РИА Новости» заявил, что бесплатные аборты необходимо вывести из системы обязательного медстрахования. Он полагает, что эта мера способна радикально уменьшить количество абортов в России. Также Патриарх Кирилл заявил, что хотел бы полностью запретить аборты, однако, к его сожалению, пока это сделать не получится. Он подчеркнул, что подписал петицию, в которой требует вывести намеренное медицинское прерывание беременности из системы обязательного медицинского страхования. Глава РПЦ обосновал свою позицию тем, что государство должно донести до граждан свое негативное отношение к абортам. По его мнению, как нельзя лучше это можно сделать за счет дополнительных финансовых затрат: «Человек должен понять, что аборт – это его личная проблема. Мы же не оказываем помощь алкоголикам и наркоманам в покупке спиртных напитков и наркотиков за счет страховки?!».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Ходорковский объяснил Муждабаеву, кому принадлежит Крым