Батько патріарха РПЦ Кирила ймовірно хрестив Путіна

Президент Російської Федерації Владимир Путін має припущення, що після свого народження він був хрещений від батька діючого патріарха Православної церкви Кирила. Про це він заявив у фільмі «Патріарх», частину якого показали в ефірі каналу «Росія 1», пише російське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Мені мама ще розповідала про це. Мене хрестили наприкінці 1952-го року. Про моє хрещення нічого не знав мій батько, який був членом КПРС. Я не знаю, на скільки ця таємниця була вже такою серйозною. Про це мені говорили вже у свідомому віці. Мама розповідала, що хрестили мене у Преображенському соборі в Ленінграді», - розповів Путін.
«Тодішній священик, який там робив службу, запропонував моїй матері дати мені ім’я Михайло. Він тоді казав, що в день мого хрещення було свято Архангела Михайла; батюшка також казав, що і його так звати. Мама попросила у нього вибачення і заявила, що у мене вже на той момент було ім’я – в честь батька. Батюшка не став перечити і погодився. Він був добрим та спокійним священиком», - каже він. Під час розмови з патріархом Кирилом Путін дізнався, що його батька звали Михайло і він був священиком у тому самому монастирі в 50-х роках минулого століття.
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