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У WADA не купились на запропоновані Росією гроші

У WADA не купились на запропоновані Росією гроші
Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), яке позбавило олімпійські збірні Російської Федерації низки медалей, а також заблокувало доступ її Параолімпійської збірної до ігор в Ріо-де-Жанейро в цьому році, відмовилось прийняти гроші від Кремля, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Ленти.ру».

Так, сьогодні, двадцятого листопада 2016 року, стало відомо, що ВАА на засіданні Ради засновників у Глазго прийняло рішення відмовитись від прийняття на свої рахунки обов’язкової частки Російської Федерації. Цю позицію озвучив очільник фінансової комісії організації Франческо Річчі-Бітті, який наголосив, що з огляду на ту ситуацію, яка склалась, це «видається правильним рішенням».

Нагадаємо, починаючи з 2002 року, Всесвітнє антидопінгове агентство отримує для забезпечення свого нормального функціонування еквівалентні суми від Міжнародного олімпійського комітету та від державних органів різних держав. Частка Російської Федерації становить триста тисяч доларів на рік – саме від їх отримання відмовились у ВАА з огляду на допінговий скандал, який розгорівся цього літа – у пробах сечі російських спортсменів було виявлено мельдоній, визнаний допінгом і заборонений до вживання.
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