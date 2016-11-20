Чергові звірства росіян у Сирії закінчились смертями 20 осіб

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Сирійські урядові війська, відчуваючи підтримку російської авіації, продовжують наступ на позиції повстанців у місті Алеппо, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».Так, сьогодні, двадцятого листопада 2016 року, керівництво повстанців оприлюднило чергові інформаційні повідомлення за результатами подій минулої доби. У них вказується, що внаслідок російських повітряних ударів та обстрілів з боку урядових військ, підконтрольних президенту держави Башару аль-Асаду, лише за одну добу загинули двадцять мирних мешканців.Крім того, повстанці у своєму повідомленні нагадали, що в результаті бомбардувань було зруйновано всі чотири лікарні, які залишались у східній частині Алеппо, що контролюється опозицією. Відтак, поранені не можуть отримати належної медичної допомоги. У своєму зверненні повстанці також закликали цивілізовані держави вжити заходів для припинення насильства щодо них. У свою чергу, речник Білого дому, коментуючи ці події, назвав бомбардування, здійснювані російськими військовими, «жахливими». Нагадуємо, збройні сутички навколо Алеппо знову загострились після п’ятнадцятого листопада 2016 року – саме тоді стік строк останньої «гуманітарної паузи», оголошеної російським та сирійським урядами.