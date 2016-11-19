Сотник: отныне мы станем свидетелями последнего путинского акта

Александр Сотник пишет, что недавно в российское информационное пространство был сделан едва заметный, но очень значимый вброс – было опубликовано интервью известного профессора истории о том, что Путин готовится к уходу от власти, - передает replyua.net.
Сотник сообщает, что хотя этот вброс был обставлен как откровение, «запрещенное путинской цензурой», он содержит вполне четкий информационный посыл: годы безраздельного правления Путина подошли к концу. Журналист отмечает, что Путин не может просто уйти – ему нужны «гарантии от Гааги». «Путину страшно, что придется нести ответственность за совершенные преступления, и одним пожизненным сроком он точно не отделается. Путин устал и сильно озабочен. Однако он сам загнал себя в эту западню», - пишет Сотник.
Журналист подчеркивает: «Путин на весь мир показал себя таким лихим и умелым, что никто не может заподозрить, что он не контролирует ситуацию. Угрожая всему миру, он не заметил, как прошел точку невозврата. Конечно же, это недальновидно. Но кто сказал, что Путин – умный политик? Он – просто вор, а отнюдь не политик мирового масштаба». Сотник пишет, что Путин никак не ожидал, что так и не дождется звонка Трампа, а тут еще и Гаагский трибунал признал, что Крым оккупирован Россией, и что Россия – страна-оккупант. «Это – не просто факты, а знаковые события, которые посылают отчетливый сигнал: дни Путина у власти сочтены. И незаметно выйти из игры ему уже не удастся – придется ответить абсолютно за все. Осознание этого факта заставило Путина 16 ноября подписать распоряжение о том, что Россия не будет участвовать в Римском статуте», - отмечает блогер. Сотник резюмирует: «Путину уже никуда не деться – он останется до последнего акта. Путин падет и понесет все заслуженные наказания. Хорошо, что только он, но не вся Россия».
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