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Каждое заседание Меджлиса чревато открытием уголовных дел – Умеров

Каждое заседание Меджлиса чревато открытием уголовных дел – Умеров
В аннексированном РФ Крыму так называемые «власти» планируют открывать уголовные производства по отношению к членам Меджлиса крымскотатарского народа по окончании каждого заседания, проведенного ими. Как сообщает replyua.net, такое заявление прозвучало от заместителя главы Межлиса Ильми Умерова. При этом, он напомнил о принятом недавно решении Верховного суда России, согласно которому на территории находящегося под незаконной оккупацией полуострова и в самой РФ деятельность органа представительства Крымских татар будет запрещена.

Комментируя принятое самой высокой в России судебной инстанцией решение, запрещающее Меджлис крымских татар, Умеров заявил, что он и его побратимы не намерены соглашаться с ним. «Меджлис - это выборный представительный орган крымских татар. Зато теперь последствием каждого нашего заседания будет открытие уголовных дел», - подчеркнул Умеров, добавив, что до последнего момента за собрания крымских татар самопровозглашенные власти вводили небольшие штрафы участникам организации, деятельность которой на территории Крыма является противозаконной.

На минувшей неделе в украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Кремль усилил преследование представителей крымскотатарского народа после решения о запрете Меджлиса.
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Горячая тема: Портников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене
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