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В трудовом рабстве в России остаются сотни украинцев

В трудовом рабстве в России остаются сотни украинцев
Мария Томак, координатор проекта «Медийная инициатива за права человека», в эфире Громадьске рассказала о том, сколько украинцев находится в трудовом рабстве в России, сообщает replyua.net.

По словам Томак, около 400 граждан Украины когда-то отправились на заработки в соседнюю Россию, но сейчас они находятся в так называемом трудовом рабстве. «В РФ не считают нужным сообщить украинской стороне о том, что на территории России задерживают украинцев, а это нарушение международных норм. Нельзя назвать точные цифры по числу украинцев, удерживаемых в РФ, но реальность такова, что сотни украинцев уезжают в Россию и не возвращаются оттуда», подчеркнула эксперт. Также Томак отметила, что доподлинно известно только о 400 гражданах, которые не могут вернуться обратно в Украину. Также эксперт рассказала, как украинцы попадают в РФ.

По ее словам, объявления о работе можно найти везде, и, если украинец связывается по телефону с работодателем из РФ, ему сразу покупают билет за счет конторы и даже дают телефон. После приезда могут отнять документы или же не платят деньги, и человек уже не может вернуться на родину.
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