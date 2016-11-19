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Путинцы весело отреагировали на «новость» из Украины

Путинцы весело отреагировали на «новость» из Украины
Сегодня все российские СМИ опубликовали новость, сославшись на слова Валерия Чалого, украинского дипломата, который рассказал о том, что Петр Порошенко не примет участия в инаугурации Трампа, сообщает replyua.net. Однако российские СМИ вырвали из контекста фразу и написали, что якобы Трамп не захотел приглашать украинского президента на инаугурацию, а Чалый сослался на «какие-то законы в Штатах».

Эту новость уже успели бурно обсудить российские пользователи, вдоволь посмеявшись над тем, что «про Порошенко забыли в США». Дело в том, что Чалый написал правду – в США действует правило, согласно которому на инаугурации присутствуют только послы, однако СМИ России размещали новости под названием «Порошенко остался без приглашения на инаугурацию». Пользователи сочли эту новость за правду и начали злорадствовать, как будто кто-то пригласил на церемонию Путина, а Порошенко оставили без внимания.

Украинские пользователи также прокомментировали новость, отметив, что она «высосана из пальца». Кроме того, украинцы подчеркнули, что такую новость можно было написать про кого угодно, и она не является сенсацией. «Громкие заголовки – это гордость российских СМИ», добавили украинцы.
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