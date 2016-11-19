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Идеальный «русский мир»: с января 2017 года в РФ вырастут цены на алкоголь, табак и топливо

Идеальный «русский мир»: с января 2017 года в РФ вырастут цены на алкоголь, табак и топливо
В то время, когда со всех телеэкранов и страниц газет российские пропагандисты не устают пугать мир страшилками об обнищающей Украине, расколотой Европе и подконтрольном Трампе, уже 1 января россиян под елочкой ждет неприятный сюрприз. Госдума дала отмашку повышению акцизов на алкоголь, табак и дизельное топливо вместе с бензином.

В таком решении Госдумы есть и свой плюс, предновогодний ажиотаж в российских магазинах предпринимателям обеспечен. Так что продуманные коммерсанты уже сейчас запасаются вином, шампанским, медовухой, пивом и, конечно же, крепким алкоголем, ведь в России без него никуда. Правда, есть один приятный нюанс для любителей безалкогольного пива, на него депутаты решили акциз не повышать, так что напиток с привкусом пива останется с прежней ценовой политикой.

Могут поблагодарить россияне и Петра Первого за то, что «прорубил окно в Европу» и завез из нее табак, он тоже подорожает с 1 января, так что курить было вредно, а теперь еще станет и дорого. Ну, и, чтобы вовсе окунуться в здоровый образ жизни без алкоголя и курения, нужно будет пересесть с автомобилей на велосипеды или ходить пешком, так как топливо тоже подорожает.
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Горячая тема: Портников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене
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