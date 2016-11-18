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Россия ищет лазейки, чтобы избежать наказания за Украину, - эксперт

Россия ищет лазейки, чтобы избежать наказания за Украину, - эксперт
Россия опасается наказания за свои действия в Крыму и на Донбассе, хотя в Кремле знают, что такие судебные разбирательства могут продлиться несколько лет.

Как информирует replyua.net, такое мнение Слову и Делу высказал Михаил Пашков, содиректор программ международной безопасности и внешней политики Центра Разумкова. По его словам, все международные процессы свидетельствуют явно не в пользу России – резолюция ООН по Крыму, иски в различные суды, включая Гаагу, Арбитражный суд, а также ряд международных организаций. «Такие ключевые документы, как резолюция Генассамблеи ООН, отчет Гаагского уголовного суда и новый отчет по Боингу вводят в международный лексикон новый термин касательно России – «оккупация Крыма» и «вооруженный конфликт». Для Украины это является ключевым моментом», подчеркивает Пашков.

По словам эксперта, Россия попытается уйти от этих документов, и она пытается отдалиться от международного правосудия, и этого следовало ожидать. «РФ будет говорить, что это ненужные бумаги, однако для мирового сообщества они являются очень важными», уверен Пашков.
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