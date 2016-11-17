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Західний експерт: з обранням Трампа вибрики Путіна завершаться

Західний експерт: з обранням Трампа вибрики Путіна завершаться
Один із провідних західних спеціалістів у сфері геополітики, експерт Європейської ради міжнародних відносин Марк Галеотті розповів виданню Foreign Policy про те, до яких наслідків приведе обрання Дональда Трампа президентом у контексті «російської політики», - про це інформує replyua.net.

Так, Галеотті наголошує, що віднині Путін вже не зможе продовжувати свою улюблену розвагу – «безкарно штрикати Захід дрючком». Аналітик зауважує, що період президентства Обами відзначився низкою доволі нахабних провокації з боку Кремля (агресія в Грузії та в Україні, підтримка режиму Асада в Сирії, атаки на сервери виборчих дільниць в США тощо), за які Путін не поніс належної відповідальності. М’які і стримані реакції Обами давали Москві підстави думати, що Захід не має сил покарати росіян.

Тим не менш, на думку аналітика, відтепер ситуація кардинально зміниться. Новий господар Білого Дому абсолютно непередбачуваний, він готовий і спроможний грати не за правилами і піде на все, аби підтримати імідж «різкого управлінця», який не буде терпіти ніяких неввічливих дій на свою адресу. Цілком можливо, що тепер всі грізні заяви Кремля, які прозвучали за останні кілька років, виявляться простим блефом, - прогнозує аналітик.
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