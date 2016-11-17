Любов закінчилась, так і не почавшись: у Кремлі вже відхрещуються від планів щодо зустрічі Путіна і Трампа

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Здається, що надії, які покладали у Кремлі на новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, не поспішають справджуватись, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації ресурсу «NewsAder».Так, сьогодні, сімнадцятого листопада 2016 року, коментуючи питання щодо можливої зустрічі глав держав Сполучених Штатів та Російської Федерації, речник Володимира Путіна Дмитро Песков наголосив, що таких планів поки що немає. Відтак, він звинуватив журналістів, які поширюють подібну інформацію, у перекручуваннях і маніпуляціях. За словами Пескова, «не може бути й мови про особисті переговори до інавгурації (інавгурація Трампа має відбутись двадцятого січня 2017 року –.) і немає жодної ясності про такі переговори після інавгурації».Пояснення Пескова прозвучали на фоні новини про те, що Трамп відмовився зустрічатися з Путіним до моменту офіційного набуття повноважень президента. Саме таке рішення прийняв одіозний політик після того, як провів низку консультацій зі своєю командою. Політичні оглядачі наголошують, що така позиція, ймовірно, продиктована небажанням підривати політику діючого президента Сполучених Штатів Барака Обами.