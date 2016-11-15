Маккейн зробив жорстку заяву щодо Росії

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Один із найвідоміших в Україні представників партії республіканців сенатор Джон Маккейн зробив доволі знакову заяву стосовно обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».Так, Маккейн, який у новосформованому Конгресі очолює комітет у справах збройних сил, звернувся із застереженням до однопартійця Дональда Трампа, обраного президентом Сполучених Штатів. Приводом для такого звернення стала телефонна розмова між Трампом та главою російської держави Володимиром Путіним, під час якої останній закликав до налагодження американо-російських стосунків. Відтак, Маккейн наголосив, що будь-яке «перезавантаження» відносин з РФ буде грандіозною помилкою.Сенатор попередив Трампа, що «словам Путіна про поліпшення стосунків варто вірити настільки ж, як і решті заяв старого КДБіста, який у житті не сказав і слова правди». Маккейн нагадав, що попередня спроба «помиритись» з Росією після її агресії проти Грузії закінчилась повним провалом – окупацією Криму та Донбасу і вбивствами цивільного населення у Сирії. Відтак, сенатор вважає, що про відміну чи бодай пом’якшення санкцій проти Російської Федерації не може бути й мови.