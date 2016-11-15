валюта
СпецтемаТрамп не захотел говорить с Путиным про Украину

Улюкаєв у суді, провину не визнає - ЗМІ

Улюкаєв у суді, провину не визнає - ЗМІ
Голову Міністерства економіки Російської Федерації Улюкаєва Олексія, якого підозрюють у отриманні неправомірної винагороди, привезли до Басманного суду в Москві. Слідчі вимагають вибрати для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це розповіла виконувач обов’язків голови управління взаємодії з пресою Слідкому Росії Петренко Світлана, пише видання «РІА Новини», передає replyua.net.

«Слідство хоче, щоб суд обрав для Улюкаєва запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом», - йдеться у повідомленні. В той самий час видання ТАСС повідомляє, що міністр економіки відхиляє звинувачення в отриманні хабара чи будь-який інших неправомірних дій з своєї сторони. Водночас з тим прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв віддав розпорядження призначити на місце міністра економічного розвитку тимчасово виконуючого обов’язки Євгена Єліна.

Як відомо, Єлін вже близько трьох років знаходиться на державній службі в якості заступника міністра економрозвитку. В той самий час прес-секретар президента Дмитро Пєсков розповів, що Путін знав про операцію ще на стадії її підготовки, та знав про всі деталі. Він також зазначив, що президент поки не приймав рішення про відставку Улюкаєва.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трамп не захотел говорить с Путиным про Украину
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Политолог: Аваков не уйдет в отставку после скандалов с Деканоидзе и Деевой

Обидели Диму: Премьеру РФ Дмитрию Медведеву подарили дорогую игрушку без пульта

Комаровский: идем не в Европу, а в пещеры

Блогер розповів про «місцевий апокаліпсис» для «Роснафти»

Гидрометцентр предупредил о новых погодных сюрпризах

Дуэйна Джонсона назвали «Самым сексуальным мужчиной года»

У СЦКК кажуть, що в зоні АТО з "Градів" не стріляють

ВРУ прийняла закон, який гарантуватиме повернення ошуканим вкладникам їх коштів

18 ноября земляне станут очевидцами «роя звезд»

Ярославський таки планує купувати ОПЗ

Улюкаєв у суді, провину не визнає - ЗМІ

В Украине продолжает сокращаться потребление бензина

Ляшко хоче засудити Бойка

Пайфер: Трамп удивил самого себя

Экспертная оценка отставки Деканоидзе

Ученые заявили о необычной находке в тропиках

Дождались: в Одессе выпал первый снег

Гонтареву в отставку, сильный бунт под НБУ - фоторепортаж

Державний архів Королівства Швеція - фото

Розенко: инициируя повышение «минималки», правительство преследовало несколько целей

 Новости за день