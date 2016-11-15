Улюкаєв у суді, провину не визнає - ЗМІ

Голову Міністерства економіки Російської Федерації Улюкаєва Олексія, якого підозрюють у отриманні неправомірної винагороди, привезли до Басманного суду в Москві. Слідчі вимагають вибрати для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це розповіла виконувач обов’язків голови управління взаємодії з пресою Слідкому Росії Петренко Світлана, пише видання «РІА Новини», передає replyua.net.
«Слідство хоче, щоб суд обрав для Улюкаєва запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом», - йдеться у повідомленні. В той самий час видання ТАСС повідомляє, що міністр економіки відхиляє звинувачення в отриманні хабара чи будь-який інших неправомірних дій з своєї сторони. Водночас з тим прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв віддав розпорядження призначити на місце міністра економічного розвитку тимчасово виконуючого обов’язки Євгена Єліна.
Як відомо, Єлін вже близько трьох років знаходиться на державній службі в якості заступника міністра економрозвитку. В той самий час прес-секретар президента Дмитро Пєсков розповів, що Путін знав про операцію ще на стадії її підготовки, та знав про всі деталі. Він також зазначив, що президент поки не приймав рішення про відставку Улюкаєва.
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