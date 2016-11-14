В Кремле не скрывают радости: Молдова и Болгария делают шаг назад от Европы

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Рупор Кремля Дмитрий Песков озвучил официальную позицию президента РФ Владимира Путина, заявив, что Москва приветствует сознательный выбор граждан Молдовы и Болгарии. Такое заявление прозвучало, когда уже стало известно, что пророссийские кандидаты в президенты Молдовы Игорь Додон и Болгарии Румен Радеев получили большинство голосов.По словам Дмитрия Пескова, Кремль всегда будет поддерживать тех лидеров государств, которые хотят сотрудничать с Россией, уважают российский народ и готовы протянуть руку дружбы. Также Песков предположил, что в победе Радева и Додона есть заслуга лидера россиян Владимира Путина, благодаря авторитету которого молдавские и болгарские граждане поддержали пророссийских лидеров в своих государствах. В то же время Песков предостерег журналистов от однозначных суждений по поводу влияния России на выборы в Молдове и Болгарии. «Мы наблюдали со стороны, а народы сделали свой выбор», – подчеркнул Дмитрий Песков.Отметим, что Радев, которого выдвинула в президенты Болгарская социалистическая партия, получил 58,5% голосов избирателей. Социалист Додон согласно данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, получил 53,12% голосов.