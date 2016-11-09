Кремль плекає надії, що Трамп скасує санкції проти Росії

Радник президента Російської Федерації Глазьєв Сергій сподівається, що незабаром новообраний президент Сполучених Штатів, республіканець Дональд Трамп скасує всі санкції, які Америка вводила проти Росії у зв’язку з анексією Криму та збройній агресії на сході України. Про це сьогодні, 9-го листопада, пише російське видання «ТАСС», передає replyua.net.
«Я вважаю, що Дональд Трамп, як мисляча людина, незабаром скасує всі санкції проти нашої держави. Адже вони завдають шкоди не тільки РФ, а й американському бізнесу. Після цього економічні відносини між Російською Федерацією та всім Західним світом покращаться та нормалізуються. Ми не боїмося цих слів, але ми віримо, що після скасування санкцій Захід та Росія відкриють нові двері до спільного процвітання», - заявив представник Кремля.
Глазьєв також відмітив, що за результатами виборів в США можна сказати, що «американці проти світової війни. І це перший шанс в історії світу перейти до міжнародних відносин без ведення бойових дій». Як відомо, у своїй передвиборній кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв, що коли він стане президентом, то скасує всі антиросійські санкції і визнає окупований Крим територією РФ.
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