Россиян теперь не полюбит никто – Виктор Шендорович

Российский писатель Виктор Шендорович в своем блоге для Обозревателя пишет, что сейчас нам приходится переживать поистине исторический момент, сообщает replyua.net. Насколько исторический, что о нем те, кому удастся уцелеть, потом расскажут своим детям или внукам.
То, что в Венгрии или Турции побеждают популисты, можно назвать неприятностью. Однако избрание президентом супермощной мировой державы заядлого популиста (в ситуации, когда все международные договоренности и механизмы разбалансированы), несет в себе большую опасность. Единственная надежда, которая сейчас остается, это возможность политической системы США к сдерживанию, пускай даже самого громкого, популиста.
И все же, граждане США проголосовали так, как считали нужным, пишет Шендорович. И ничто уже не может повлиять на результаты – ни правоохранительные органы, ни национальная полиция, ни те, кто любит по-своему трактировать конституцию. Обама и Клинтон уйдут и политического олимпа, не принеся при этом вреда ни своему здоровью, ни обществу
Виктор Шендорович продолжил, что если на эту ситуацию посмотреть из России, то ситуация окажется забавной.
В течение восьми лет подряд Кремль во всем обвинял Обаму. А теперь, после прихода Трампа, кого Путин будет обвинять во всех бедах? Писатель задает вопрос: почему россиян никто не любит? Не потому ли, что страна опять оказалась на окраине мира?
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Досрочные выборы в США: известен победитель