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Россиян теперь не полюбит никто – Виктор Шендорович

Россиян теперь не полюбит никто – Виктор Шендорович
Российский писатель Виктор Шендорович в своем блоге для Обозревателя пишет, что сейчас нам приходится переживать поистине исторический момент, сообщает replyua.net. Насколько исторический, что о нем те, кому удастся уцелеть, потом расскажут своим детям или внукам.

То, что в Венгрии или Турции побеждают популисты, можно назвать неприятностью. Однако избрание президентом супермощной мировой державы заядлого популиста (в ситуации, когда все международные договоренности и механизмы разбалансированы), несет в себе большую опасность. Единственная надежда, которая сейчас остается, это возможность политической системы США к сдерживанию, пускай даже самого громкого, популиста.

И все же, граждане США проголосовали так, как считали нужным, пишет Шендорович. И ничто уже не может повлиять на результаты – ни правоохранительные органы, ни национальная полиция, ни те, кто любит по-своему трактировать конституцию. Обама и Клинтон уйдут и политического олимпа, не принеся при этом вреда ни своему здоровью, ни обществу

Виктор Шендорович продолжил, что если на эту ситуацию посмотреть из России, то ситуация окажется забавной.

В течение восьми лет подряд Кремль во всем обвинял Обаму. А теперь, после прихода Трампа, кого Путин будет обвинять во всех бедах? Писатель задает вопрос: почему россиян никто не любит? Не потому ли, что страна опять оказалась на окраине мира?
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Горячая тема: Досрочные выборы в США: известен победитель
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