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Блогер розповів про перспективи «зеленого коридору» для російських військ

Блогер розповів про перспективи «зеленого коридору» для російських військ
Блогер Олександр Коваленко висловив свої міркування щодо нещодавно озвученої очільниками оборонних відомств України та Молдови Степаном Полтораком та Анатолом Шалару ініціативи щодо виведення російських військ з території Придністров’я, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали сторінки експерта в Фейсбук.

За словами блогера, у випадку з виводом російського військового контингенту варто пам’ятати, що йдеться не тільки про тисячу двісті солдатів, а і про понад десять тисяч боєприпасів. Звісно, на базі в селі Кобасна їх значно більше, проте транспортабельними можна вважати виключно цю кількість, решта ж підлягають утилізації. Та навіть і для названої кількості озброєнь потрібно більш як шістсот залізничних вагонів. Блогер пояснює, що лишати ці боєприпаси на зберігання під контролем Тирасполя немає сенсу, адже економічна ситуація в ПМР не надто гарна, і вже за кілька місяців більшість місцевих буде заробляти на життя тим, що продаватиме озброєння, вкрадені з бази. Відтак, це створюватиме зону нестабільності, неприємну як для Молдови, так і для України.

Тим не менш, блогеру здається, що спільна українсько-молдовська ініціатива хоч і несе певні плюси для обох держав, але навряд чи буде реалізована найближчим часом. Кремль понад двадцять років користувався невизнаною республікою на межі з Європейським Союзом, то чому ж йому зараз відмовлятись від «розмінної монети»? – запитує блогер.
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