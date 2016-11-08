Блогер розповів про перспективи «зеленого коридору» для російських військ

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Блогер Олександр Коваленко висловив свої міркування щодо нещодавно озвученої очільниками оборонних відомств України та Молдови Степаном Полтораком та Анатолом Шалару ініціативи щодо виведення російських військ з території Придністров’я, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали сторінки експерта в Фейсбук.За словами блогера, у випадку з виводом російського військового контингенту варто пам’ятати, що йдеться не тільки про тисячу двісті солдатів, а і про понад десять тисяч боєприпасів. Звісно, на базі в селі Кобасна їх значно більше, проте транспортабельними можна вважати виключно цю кількість, решта ж підлягають утилізації. Та навіть і для названої кількості озброєнь потрібно більш як шістсот залізничних вагонів. Блогер пояснює, що лишати ці боєприпаси на зберігання під контролем Тирасполя немає сенсу, адже економічна ситуація в ПМР не надто гарна, і вже за кілька місяців більшість місцевих буде заробляти на життя тим, що продаватиме озброєння, вкрадені з бази. Відтак, це створюватиме зону нестабільності, неприємну як для Молдови, так і для України.Тим не менш, блогеру здається, що спільна українсько-молдовська ініціатива хоч і несе певні плюси для обох держав, але навряд чи буде реалізована найближчим часом. Кремль понад двадцять років користувався невизнаною республікою на межі з Європейським Союзом, то чому ж йому зараз відмовлятись від «розмінної монети»? – запитує блогер.