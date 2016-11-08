В соцсетях обсуждают «путинские шоколадки», - фото

В российских магазинах появился дорогой шоколад, на обертке которого изображен президент России, информирует replyua.net. Один из пользователей соцсети Твиттер опубликовал снимки, сделанные в одном из магазинов, и отметил, что цена шоколадок неприлично высокая. Новые шоколадки обнаружила Эми Феррис-Ротман, московский корреспондент известного издания Уолл-Стрит Джорнал.
На английском языке она поинтересовалась у пользователей, нравится ли им Путин и отметила, что шоколад производит одна из фабрик Санкт-Петербурга. По словам корреспондента, на фабрике выпускают два вида продукции – «злой Путин» и «добрый Путин». На первой обертке запечатлен плачущий президент, на второй – обнимающий собаку. Пользователи неоднозначно отреагировали на шоколадки.
К примеру, Михаил Голуб, известный украинский блогер, предположил, что шоколад выпускают для душевнобольных людей. Напомним, что в Крыму также можно встретить в продаже «атрибутику» с изображением Путина – на аннексированном полуострове продаются различные сувениры в виде статуэток, календарей и других предметов, восхваляющих российского президента.
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