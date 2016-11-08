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Единороссы попросили Поклонскую замолчать

Единороссы попросили Поклонскую замолчать
Члены партии «Единая Россия» настоятельно рекомендуют Наталье Поклонской «сидеть тихо» и «не позорить страну дебильными высказываниями», передает replyua.net со ссылкой на российские источники. По словам депутатов, последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало заявление бывшей прокурорши о Ленине и Гитлере, а до этого она отличилась идеей проверить фильма «Матильда» и высказыванием «Александра Суворова».

Депутаты заявили, что Поклонской нужно воздержаться от медийной активности и заняться работой. Внутри фракции растет негодование – никто из депутатов, проработавших в Госдуме много лет, не позволяет себе подобных заявлений. Один из представителей единороссов рассказал журналистам, что эпатажные действия и заявления бывшей крымской прокурорши расходятся с ранее объявленным курсом на профессионализацию российского парламента.

Между тем, россияне уже начали посмеиваться над Поклонской, особенно после того, как высказывание Чацкого из «Горе от ума» она приписала полководцу Александру Суворову. «Поклонская хочется казаться умной и продвинутой, но на самом деле ее интеллект оставляет желать лучшего», пишут пользователи соцсетей.

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