Захарова продовжує генерувати маразм

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Речниця російського МЗС Марія Захарова знову взялася критикувати американські вибори, цього разу дійшовши до звинувачень американців у злочинах, - про це replyua.net інформує з посиланням публікації порталу «Лента.ру».Так, Захарова у своєму Фейсбук прокоментувала встановлену американськими силовиками заборону російським дипломатам брати участь у спостереженні за ходом виборчих процедур. За словами представниці МЗС, росіянам погрожували. Як з’ясувалось, погроза Захаровій примарилась у офіційній ноті, автори якої рекомендували російським дипломатам «самостійно не підходити до виборчих дільниць». Відтак, власті деяких штатів навіть пригрозили росіянам кримінальним переслідуванням. Прес-секретар намагається посіяти недовіру до результатів виборів, ставлячи риторичні питання на зразок: «Що можуть такого побачити російські дипломати на виборчих дільницях в Сполучених Штатах?»Захарова вдає, що не розуміє чим викликана така сувора заборона – мовляв, Вашингтону останнім часом у всьому вбачається рука Москви. Ймовірно, російська дипломат забула про низку кібер-атак на сервери виборчих дільниць, злив компромату на кандидата від демократів Гіларі Клінтон, непрозорі моменти фінансування передвиборної кампанії Трампа особами, близькими до Кремля, тощо.