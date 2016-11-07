Двірники із Волгограда не будуть притягатись до відповідальності за наругу над російським прапором

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Доволі гучну та скандальну історію, яка стосувалась зневаги до російського прапора, виявленої двірниками в місті Волгоград, можна вважати завершеною, - про це replyua.net інформує з посиланням на інтернет-портал «Лента.ру».Так, сьогодні, сьомого листопада 2016 року, прокуратура Тракторозаводського району міста Волгоград відмінила постанову про порушення кримінального провадження у справі щодо наруги над прапором. Тим не менш, правоохоронці наголосили, що підстава припинення провадження носить процесуальний характер і пов’язана із неповною перевіркою всіх обставин інциденту. Відтак, місцева поліція має провести ще одну перевірку, її матеріали передати в прокуратуру, і та знову вирішуватиме питання про порушення кримінального провадження. Тим не менш, як свідчить практика, така формальна відписка є найбільш поширеним способом припинення кримінального провадження.Нагадаємо, кілька тижнів тому у мережі з’явилось відео, на якому видно як волгоградські двірники шанують російський прапор – а саме, в нього вони збирали опале листя і сміття. У результаті суспільного резонансу двірникам було оголошено догану, а їх начальницю – звільнено із займаної посади.