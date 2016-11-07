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Двірники із Волгограда не будуть притягатись до відповідальності за наругу над російським прапором

Двірники із Волгограда не будуть притягатись до відповідальності за наругу над російським прапором
Доволі гучну та скандальну історію, яка стосувалась зневаги до російського прапора, виявленої двірниками в місті Волгоград, можна вважати завершеною, - про це replyua.net інформує з посиланням на інтернет-портал «Лента.ру».

Так, сьогодні, сьомого листопада 2016 року, прокуратура Тракторозаводського району міста Волгоград відмінила постанову про порушення кримінального провадження у справі щодо наруги над прапором. Тим не менш, правоохоронці наголосили, що підстава припинення провадження носить процесуальний характер і пов’язана із неповною перевіркою всіх обставин інциденту. Відтак, місцева поліція має провести ще одну перевірку, її матеріали передати в прокуратуру, і та знову вирішуватиме питання про порушення кримінального провадження. Тим не менш, як свідчить практика, така формальна відписка є найбільш поширеним способом припинення кримінального провадження.

Нагадаємо, кілька тижнів тому у мережі з’явилось відео, на якому видно як волгоградські двірники шанують російський прапор – а саме, в нього вони збирали опале листя і сміття. У результаті суспільного резонансу двірникам було оголошено догану, а їх начальницю – звільнено із займаної посади.
Двірники із Волгограда не будуть притягатись до відповідальності за наругу над російським прапором

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