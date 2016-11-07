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Блогер розповів як російські пенсіонери розплачуються за «імперську велич»

Блогер розповів як російські пенсіонери розплачуються за «імперську велич»
Одеський блогер Олександр Коваленко розповів про те, яким чином російська влада закриває «дірки» в державному бюджеті, - про це replyua.net інформує з посиланням на допис експерта в Фейсбук.

Так, блогер зазначає, що ніяк не може нарадуватись за російських пенсіонерів – для них прожитковий мінімум з 2017 року буде закріплено на позначці в вісім тисяч п’ятсот сорок рублів. Для тих, хто не слідкує за російськими реаліями, блогер уточнює, що раніше цей показник становив вісім тисяч вісімсот три рубля. Ніби, двісті шістдесят три російських рублі – зовсім не те, що та ж сама сума в американських доларах, але все ж таки – невже в Росії стало краще жити? Пенсіонери, напевно, шикують, відпочивають на Кіпрі, їздять в Мілан і Париж на шопінг? Ніби не схоже…

Якщо ж відкинути сарказм і говорити про реальні речі, то всякий режим, перебуваючи на межі краху, завжди намагається відігратись за рахунок населення. І в першу чергу будуть страждати найменш захищені верстви. Блогер наголошує, що це – лише початок. Гроші потрібні і на війну з Україною, і на сирійські авантюри, і на утримання численних невизнаних республік і навіть на плавання іржавого корита під назвою «Адмірал Кузнецов». Тож, шановні російські пенсіонери, звикайте, що за імперську велич потрібно платити, - підсумовує блогер.

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