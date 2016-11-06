РПЦ удалила новость о корабельной ругани и нательных крестиках на авианосце "Адмирал Кузнецов"

Как пишет Ліга.Новости, недавно на сайте Российской православной церкви было размещено сообщение о том, что на единственном авианосце РФ «закончились нательные крестики», однако почти сразу эта новость с веб-ресурса РПЦ была удалена – об этом передает replyua.net.
Как сообщает издание, новость о том, что на «Адмирале Кузнецове» больше не осталось нательных крестиков, стала последней, распространенной через российские СМИ новостью с российского авианосца. Как сообщалось ранее, он таки был дозаправлен с помощью другого российского военного судна и продолжает движение к берегам Сирии.
В новости, которую сейчас можно увидеть только в кэше поисковика Google, сообщается, что на судне работает протоиерей Сергий Шерфетдинов, который проводит каждое воскресенье на нем божественную службу. Священнослужитель РПЦ заявил, что «крестики закончились в связи с тем, что на них был очень большой спрос – слишком много людей захотели пройти таинство крещения». Шерфетдинов отметил, что работать на этом судне почти идеально, единственное, что ему сильно мешает – это корабельная брань военнослужащих, с которой он борется всеми силами.
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