валюта
СпецтемаВ Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО)

Сотник: Путин рычит на цивилизацию потому, что знает - в ней кроется смерть его системы

Сотник: Путин рычит на цивилизацию потому, что знает - в ней кроется смерть его системы
Российский журналист Александр Сотник в своем интервью для ONLINE.UA рассказывает, почему россияне бегут из своей страны, а также по каким причинам Путин объявил войну цивилизации и ее ценностям – об этом передает replyua.net.

Сотник отмечает, что эмиграция – это худшее, что может случиться в жизни интеллигентного россиянина, потому что для него всегда это огромная трагедия. «Если первая волна эмиграции из России началась во времена «красного террора», то в Российской Федерации бегство интеллигенции от путинского режима началось в 2013 году. Журналист объяснил, что эта волна эмиграции из России началась именно в это время потому, что в 2011 году всем стало понятно – репрессии и чекисты в РФ возвращаются. «Все стало очевидно во время предвыборной кампании. Разгон демонстрантов на Болотной площади все доходчиво все объяснил. Потом, уже в 2013 году, все поняли что «Майдан» в РФ не состоится, и начали уезжать из страны», - сообщает Сотник. Он также добавил, что его слова подтверждаются данными миграционной службы – в 2013 году эмиграция превысила показатели за многие годы.

Сотник объяснил, что Путин боится цивилизации потому, что именно в ней, в развитии путинской системы, кроется ее смерть «В этой системе заложена необратимая смерть и Путин будет всеми силами стараться избежать ее прогресса. При этом окружение Путина не думает о том, что скоро настанет и их очередь – они просто хотят награбить побольше и потом «свалить» на Запад», - сообщает журналист.

Горячая тема: В Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 ноя 2016
36385

В Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО)

Вчера, в то время как в центре Москвы проходил «путинский шабаш», в Люблино (район Москвы) кремлевские власти разрешили провести «русский марш». Многотызсячная демонстрация состоялась под лозунгами:

05 ноя 2016
13084

Що думають в соцмережах про пам’ятник Володимиру Великому в Москві?

Вчора, четвертого листопада 2016 року, відзначаючи нещодавно встановлене свято «День національної єдності», президент Російської Федерації Володимир Путін відкрив пам’ятник Київському князю


Свежие новости

Вегетарианство опасно для человечества, - ученые

Сотник: Путин рычит на цивилизацию потому, что знает - в ней кроется смерть его системы

Поклонская опозорилась на всю Россию в эфире радио «Вести FM» (ВИДЕО)

Немцы напуганы возможными последствиями победы Трампа на выборах

Украинские дороги такие же, как в Польше 20 лет назад, - Новак

В украинском Тоннеле любви приступают к съемкам индийского фильма

В Крыму предупредили о надвигающемся мощном шторме

Российский политолог заявил о новой «оккупации» Киева и обещал «помочь»

Власти Дели бьют тревогу: загрязнение воздуха превысило норму в 70 раз

В Волгограде Путин допросил Януковича

Обнародован самый последний рейтинг Клинтон и Трампа перед выборами

В США стартовали самые необычные учения из-за астероида

В Одесской области страшная находка времен Второй мировой войны

Трамп влияет на итоги выборов в США, - СМИ

Аласания: окончательное решение о проведении Евровидения в Украине еще не принято

На Новый год украинцы будут покупать елки на «черном рынке»

Эксперты обнаружили самую страшную планету во Вселенной

Открыта еще одна тайная деталь развода Путина

Президент Болгарии: с помощью кибератак РФ пытается разобщить Европу

Стало известно, зачем Орнелле Мути российское гражданство, - не из-за любви к РФ

 Новости за день