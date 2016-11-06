Сотник: Путин рычит на цивилизацию потому, что знает - в ней кроется смерть его системы



Российский журналист



Сотник отмечает, что эмиграция – это худшее, что может случиться в жизни интеллигентного россиянина, потому что для него всегда это огромная трагедия. «Если первая волна эмиграции из России началась во времена «красного террора», то в Российской Федерации бегство интеллигенции от путинского режима началось в 2013 году. Журналист объяснил, что эта волна эмиграции из России началась именно в это время потому, что в 2011 году всем стало понятно – репрессии и чекисты в РФ возвращаются. «Все стало очевидно во время предвыборной кампании. Разгон демонстрантов на Болотной площади все доходчиво все объяснил. Потом, уже в 2013 году, все поняли что «Майдан» в РФ не состоится, и начали уезжать из страны», - сообщает Сотник. Он также добавил, что его слова подтверждаются данными миграционной службы – в 2013 году эмиграция превысила показатели за многие годы.



Сотник объяснил, что Путин боится цивилизации потому, что именно в ней, в развитии путинской системы, кроется ее смерть «В этой системе заложена необратимая смерть и Путин будет всеми силами стараться избежать ее прогресса. При этом окружение Путина не думает о том, что скоро настанет и их очередь – они просто хотят награбить побольше и потом «свалить» на Запад», - сообщает журналист.



Горячая тема: В Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО) Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Российский журналист Александр Сотник в своем интервью для ONLINE.UA рассказывает, почему россияне бегут из своей страны, а также по каким причинам Путин объявил войну цивилизации и ее ценностям – об этом передает replyua.net Сотник отмечает, что эмиграция – это худшее, что может случиться в жизни интеллигентного россиянина, потому что для него всегда это огромная трагедия. «Если первая волна эмиграции из России началась во времена «красного террора», то в Российской Федерации бегство интеллигенции от путинского режима началось в 2013 году. Журналист объяснил, что эта волна эмиграции из России началась именно в это время потому, что в 2011 году всем стало понятно – репрессии и чекисты в РФ возвращаются. «Все стало очевидно во время предвыборной кампании. Разгон демонстрантов на Болотной площади все доходчиво все объяснил. Потом, уже в 2013 году, все поняли что «Майдан» в РФ не состоится, и начали уезжать из страны», - сообщает Сотник. Он также добавил, что его слова подтверждаются данными миграционной службы – в 2013 году эмиграция превысила показатели за многие годы.Сотник объяснил, что Путин боится цивилизации потому, что именно в ней, в развитии путинской системы, кроется ее смерть «В этой системе заложена необратимая смерть и Путин будет всеми силами стараться избежать ее прогресса. При этом окружение Путина не думает о том, что скоро настанет и их очередь – они просто хотят награбить побольше и потом «свалить» на Запад», - сообщает журналист.