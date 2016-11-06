Открыта еще одна тайная деталь развода Путина

Ольга Кучкина, известная журналистка, написала книгу «Ночь стюардессы», в которой рассказывает о тайнах семьи президента России, информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода.
Как утверждает Кучкина, именно Людмила Путина была инициатором развода после тридцати лет брака, и все эти годы были потрачены на служение мужу. «Людмила воспринимала всю свою жизнь, как служение, хотя у нее очень сильный характер. Я получила информацию, что на разводе настояла именно она, а не Путин, поскольку у Людмилы уже не было терпения жить с ним. А в то время он уже был не с ней. Мне приходится скупо говорить об этом, и в книге только три момента, где речь пойдет о другой женщине», заявила Кучкина.
По мнению журналистки, как любая нормальная женщина, Людмила не могла не отреагировать на других женщин, однако последней чашей терпения могло стать другое – как нормальный человек, Людмила должна была прочувствовать всю боль, и это связано и с Чечней, и с «Курском», и со всеми другими событиями, происходившими в стране. Кучкина изменила в книге все фамилии и имена, но главного героя называет Джокондой и описывает, как мстительного, умного, властного, одинокого и скрытного человека.
«Посмотрите на знаменитую картину. Улыбка Джоконды похожа на улыбку Путина. В конце книги я описываю синдром Стендаля, и это очень жуткая вещь. В семье Путина произошло что-то похожее, что-то есть вампирское в этом человеке. Мою книгу отказываются печатать абсолютно все издательства России, и они боятся наказаний со стороны Кремля», заявила журналистка.
Также Кучкина заметила, что есть издательства, с которыми она находится в довольно дружеских отношениях, и там редакторы сразу признали, что такую книгу не напечатают, потому что боятся. «И боятся не просто потерять работу. Они боятся лишиться жизни, потому что человеческая жизнь теперь ничего не стоит. И убить проще, чем посадить», добавила журналистка.
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