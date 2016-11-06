Медведев: Ситуация в российской экономике достаточно спокойная и стабильная

Сегодня в интервью для Reshet TV премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию, сложившуюся в российской экономике. По его словам, никаких проблем с ней нет - об этом передает replyua.net.
Медведев оценил макроэкономическую ситуацию в России как «нормальную по всем показателям», однако добавил, что существует необходимость смены ее структуры. Премьер РФ признал, что в структуре экономики России очень важное место занимает экспорт нефти и газа, и «эту ситуацию нужно менять».
Также Медведев добавил, что «ситуация в экономике РФ очень стабильная и спокойная». «В то же время, за последние два года мы не зафиксировали экономического роста, на это существуют несколько причин», - заявил он. В качестве позитивных сторон экономики РФ российский премьер назвал «низкую инфляцию». Он подчеркнул, что показатель инфляции в текущем году является самым низким за всю историю РФ. По его словам, нормальный индекс инфляции в России должен составлять не более четырех процентов – именно такой показатель существует в среднем в мире.
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