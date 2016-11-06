валюта
СпецтемаГоворухин поставил на место Поклонскую

Медведев: Ситуация в российской экономике достаточно спокойная и стабильная

Медведев: Ситуация в российской экономике достаточно спокойная и стабильная
Сегодня в интервью для Reshet TV премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию, сложившуюся в российской экономике. По его словам, никаких проблем с ней нет - об этом передает replyua.net.

Медведев оценил макроэкономическую ситуацию в России как «нормальную по всем показателям», однако добавил, что существует необходимость смены ее структуры. Премьер РФ признал, что в структуре экономики России очень важное место занимает экспорт нефти и газа, и «эту ситуацию нужно менять».

Также Медведев добавил, что «ситуация в экономике РФ очень стабильная и спокойная». «В то же время, за последние два года мы не зафиксировали экономического роста, на это существуют несколько причин», - заявил он. В качестве позитивных сторон экономики РФ российский премьер назвал «низкую инфляцию». Он подчеркнул, что показатель инфляции в текущем году является самым низким за всю историю РФ. По его словам, нормальный индекс инфляции в России должен составлять не более четырех процентов – именно такой показатель существует в среднем в мире.

Горячая тема: Путин пояснил, кто такой князь Владимир
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 ноя 2016
13055

В Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО)

Вчера, в то время как в центре Москвы проходил «путинский шабаш», в Любино (район Москвы) кремлевские власти разрешили провести «русский марш». Многотысячная демонстрация состоялась под лозунгами:


Свежие новости

В аэропорту Стамбула произошла перестрелка

Сазонов: есть такие люди с которыми нельзя нормально, их сразу надо бить - иначе врут просто невероятно

Медведев: Ситуация в российской экономике достаточно спокойная и стабильная

Двух итальянцев и канадца освободили из ливийского плена

В Турции новый теракт: погибли двое детей

Севастопольцев зовут на митинг в честь Октябрьской революции

В США зарегистрировано самое необычное сообщество за всю историю президентских выборов

Чудеса кар’єрного зростання: охоронець Путіна зайняв високий пост в ФСБ

Трамп заявил, что совершит "рейд" по штатам демократов

Медведев предупредил о возможных нападениях российских джихадистов, вернувшихся из Сирии

Іракські військові успішно просуваються до Мосула

Черговий російський маразм: українське консульство закидали кістками

Наши хакеры готовы атаковать Россию «в то время и в том месте, которые мы сами выберем», - США

Единственное министерство, не тронутое люстрацией, - это МВД, - Доник

Новий теракт в Сомалі

В Минске нашли незадекларированный самолет Тимошенко

Переграв? Польща розмістить батальйон НАТО в 70 кілометрах від Калінінградської області

Таран объяснил, почему активисты также должны декларировать свои доходы

Відносини Росії і США впали нижче плінтуса – Медведєв

В пока Россия в Крыму, там будет царить беспредел, - правозащитник

 Новости за день