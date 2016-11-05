Чудеса кар’єрного зростання: охоронець Путіна зайняв високий пост в ФСБ

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Колишній співробітник КДБ та екс-охоронець президента Російської Федерації Володимира Путіна Євген Зінічев демонструє чудеса кар’єрного зростання, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації порталу «Радіо Свобода».Так, сьогодні, п’ятого листопада 2016 року, було оприлюднено офіційний наказ, відповідно до якого Зінічева призначено на посаду заступника директора ФСБ. Заслуговує уваги доволі дивна деталь: зі своєї попередньої посади виконувача обов’язків губернатора Калінінградської області РФ чиновник пішов ще в середині минулого місяця, відразу будучи призначеним на поточну посаду, але офіційний документ про це було опубліковано лише сьогодні.Нагадаємо, Зінічев працював у команді особистої безпеки Путіна кілька останніх років поспіль. Тим не менш, офіційний сайт ФСБ наголошує, що він був співробітником силових структур з 1987 року. З чим пов’язані такі розбіжності у деталях біографії наразі незрозуміло. Оглядачі наголошують, що ця кадрова перестановка – ще одне свідчення того, що Путін взяв курс на формування абсолютно лояльного йому особисто оточення – саме тому провідні посади в державі займають персони, віддані Путіну, незалежно від рівня компетентності.