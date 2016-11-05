валюта
СпецтемаГоворухин поставил на место Поклонскую

Чудеса кар’єрного зростання: охоронець Путіна зайняв високий пост в ФСБ

Чудеса кар’єрного зростання: охоронець Путіна зайняв високий пост в ФСБ
Колишній співробітник КДБ та екс-охоронець президента Російської Федерації Володимира Путіна Євген Зінічев демонструє чудеса кар’єрного зростання, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації порталу «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, п’ятого листопада 2016 року, було оприлюднено офіційний наказ, відповідно до якого Зінічева призначено на посаду заступника директора ФСБ. Заслуговує уваги доволі дивна деталь: зі своєї попередньої посади виконувача обов’язків губернатора Калінінградської області РФ чиновник пішов ще в середині минулого місяця, відразу будучи призначеним на поточну посаду, але офіційний документ про це було опубліковано лише сьогодні.

Нагадаємо, Зінічев працював у команді особистої безпеки Путіна кілька останніх років поспіль. Тим не менш, офіційний сайт ФСБ наголошує, що він був співробітником силових структур з 1987 року. З чим пов’язані такі розбіжності у деталях біографії наразі незрозуміло. Оглядачі наголошують, що ця кадрова перестановка – ще одне свідчення того, що Путін взяв курс на формування абсолютно лояльного йому особисто оточення – саме тому провідні посади в державі займають персони, віддані Путіну, незалежно від рівня компетентності.

Горячая тема: Путин пояснил, кто такой князь Владимир
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 ноя 2016
13055

В Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО)

Вчера, в то время как в центре Москвы проходил «путинский шабаш», в Любино (район Москвы) кремлевские власти разрешили провести «русский марш». Многотысячная демонстрация состоялась под лозунгами:


Свежие новости

В аэропорту Стамбула произошла перестрелка

Сазонов: есть такие люди с которыми нельзя нормально, их сразу надо бить - иначе врут просто невероятно

Медведев: Ситуация в российской экономике достаточно спокойная и стабильная

Двух итальянцев и канадца освободили из ливийского плена

В Турции новый теракт: погибли двое детей

Севастопольцев зовут на митинг в честь Октябрьской революции

В США зарегистрировано самое необычное сообщество за всю историю президентских выборов

Чудеса кар’єрного зростання: охоронець Путіна зайняв високий пост в ФСБ

Трамп заявил, что совершит "рейд" по штатам демократов

Медведев предупредил о возможных нападениях российских джихадистов, вернувшихся из Сирии

Іракські військові успішно просуваються до Мосула

Черговий російський маразм: українське консульство закидали кістками

Наши хакеры готовы атаковать Россию «в то время и в том месте, которые мы сами выберем», - США

Единственное министерство, не тронутое люстрацией, - это МВД, - Доник

Новий теракт в Сомалі

В Минске нашли незадекларированный самолет Тимошенко

Переграв? Польща розмістить батальйон НАТО в 70 кілометрах від Калінінградської області

Таран объяснил, почему активисты также должны декларировать свои доходы

Відносини Росії і США впали нижче плінтуса – Медведєв

В пока Россия в Крыму, там будет царить беспредел, - правозащитник

 Новости за день