Чудеса кар’єрного зростання: охоронець Путіна зайняв високий пост в ФСБ

Колишній співробітник КДБ та екс-охоронець президента Російської Федерації Володимира Путіна Євген Зінічев демонструє чудеса кар’єрного зростання, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації порталу «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, п’ятого листопада 2016 року, було оприлюднено офіційний наказ, відповідно до якого Зінічева призначено на посаду заступника директора ФСБ. Заслуговує уваги доволі дивна деталь: зі своєї попередньої посади виконувача обов’язків губернатора Калінінградської області РФ чиновник пішов ще в середині минулого місяця, відразу будучи призначеним на поточну посаду, але офіційний документ про це було опубліковано лише сьогодні.
Нагадаємо, Зінічев працював у команді особистої безпеки Путіна кілька останніх років поспіль. Тим не менш, офіційний сайт ФСБ наголошує, що він був співробітником силових структур з 1987 року. З чим пов’язані такі розбіжності у деталях біографії наразі незрозуміло. Оглядачі наголошують, що ця кадрова перестановка – ще одне свідчення того, що Путін взяв курс на формування абсолютно лояльного йому особисто оточення – саме тому провідні посади в державі займають персони, віддані Путіну, незалежно від рівня компетентності.
Горячая тема: Путин пояснил, кто такой князь Владимир
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter