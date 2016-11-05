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Медведев предупредил о возможных нападениях российских джихадистов, вернувшихся из Сирии

Медведев предупредил о возможных нападениях российских джихадистов, вернувшихся из Сирии
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня заявил журналистам, что в России сейчас живут тысячи джихадистов, которые готовы совершать нападения.

Медведев сообщил, что в вооруженном конфликте на территории Сирии воевали тысячи граждан России. Их участие в этом конфликте было неофициальным – они работали в качестве наемников на антиправительственные организации. Российский политик заявил, что, вернувшись в Россию, эти люди могут совершать теракты, и, скорее всего, это сделают.

Reuters сообщает, что речь, скорее всего, идет, о чеченцах – именно они воюют на стороне ИГИЛ в Сирии с согласия Рамзана Кадырова. В то же время, сам Медведев не уточнил о каких именно российских военных идет речь – тех, которые воевали в Сирии на стороне ИГИЛ, или тех, которые бомбили ИГИЛ с помощью бомбардировщиков ВВС РФ – ведь они тоже воюют в Сирии неофициально, как контрактники. Медведев, выступая в эфире израильского телеканала заявил: «Вы, наверное, знаете, что тысячи российских граждан и других лиц постсоветских республик участвуют в вооруженном конфликте на территории Сирии».

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