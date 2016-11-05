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Черговий російський маразм: українське консульство закидали кістками

Черговий російський маразм: українське консульство закидали кістками
Російські пропутінські активісти презентували черговий «креатив» під час протесту перед будівлею українського дипломатичного представництва у Санкт-Петербурзі, - про це replyua.net повідомляє, послуговуючись матеріалами «Радіо Свобода».

Так, члени партії «Інша Росія» черговий раз вирішили висловити протест політиці України щодо власних окупованих територій. Для цього вони сьогодні, п’ятого листопада 2015 року, зібрались перед будівлею українського консульського представництва у «північній столиці» Росії. Відтак будинок було закидано обгризеними кістками, які мали символізувати незадоволення статусом терористичних угруповань Л/ДНР.

До консульства з’явились приблизно двадцять активістів, одного із них було затримано. Дані з офіційного сайту партії «Інша Росія», яка виступала організатором акції, підтверджують цю інформацію. Нагадаємо, росіяни здійснюють агресивні дії щодо України не лише на Донбасі та в Криму, а і на власній території, нападаючи на посольства та консульства. Зокрема, консульства неодноразово обкидали яйцями та гнилими фруктами. Хоча, заради справедливості варто зазначити, що і російські посольства і консульства в Україні зазнавали атак обурених громадян.

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