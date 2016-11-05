Наши хакеры готовы атаковать Россию «в то время и в том месте, которые мы сами выберем», - США

Информационное агентство Newsader сообщает о том, что американские власти сегодня официально подтвердили свою готовность осуществить кибер-атаку на Кремль в любое время и в любом месте - об этом передает replyua.net.
Представитель Совета нацбезопасности Пентагона Марк Строх сегодня официально заявил, что США могут нанести «поражающий кибер-удар» по Российской Федерации в любой момент. Американский чиновник не уточнил, что именно станет объектом удара и в какой именно момент он произойдет. Он также подчеркнул, что Россия, «возможно, узнает об атаке через некоторое время после ее совершения, а, возможно, и нет».
Американские СМИ пишут, что эти действия и заявления Белого Дома стали официальным ответом Вашингтона на несколько кибер-атак, осуществленных на военные и государственные веб-сети США, в том числе – Белого Дома, в которых прослеживался явный «российский след». Это заявление Строха прозвучало непосредственно после требования Кремля прокомментировать сообщения, поступившее сегодня от СМИ США о «полном контроле США над командной системой Кремля».
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