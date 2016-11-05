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Казарін: у діях Кремля немає ніякого хитрого плану

Казарін: у діях Кремля немає ніякого хитрого плану
Журналіст Павло Казарін розповів що саме криється за діями Кремля і чому не варто переоцінювати противника, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали «Крим.Реалії».

Так, за словами Казаріна, Європа й досі не може зрозуміти безрозсудності Кремля. Заходу здається, що, раз московські лідери поводяться так самовпевнено, то вони мають якогось «туза» в рукаві, адже не можна приймати таких далекосяжних рішень, не зважуючи наслідків. І от тут європейці не праві. Вони – породження сучасних моделей державності, де рішення приймаються на основі консенсусу, хоча б основних соціальних груп. Майданчиком для дискусії у такому разі є парламент, де представники цих груп збираються.

Зовсім іншою є модель прийняття рішень у Кремлі. Часи ранніх двохтисячних, коли Путін виступав арбітром конфліктів основних фінансових та політичних груп, минули. Тепер до прийняття рішень мають доступ виключно силовики – найближче оточення російського президента. А у разі такої замкнутості системи, правильність прийнятих рішень «зав’язується» на окремих персоналіях, які мають обмежену компетентність. Саме тому спочатку Путін анексує Крим, а «ліберали» пост фактум рахують у що він обійдеться казні. Кремль зараз – як хронічний алкоголік: з точки зору оточуючих він займається саморуйнацією, а з його власної – «живе так, як подобається». Але ж ми не будемо думати, що у алкоголіка є хитрий план? – підсумовує журналіст.

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