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Політолог: росіянином бути деколи соромно, деколи – почесно

Політолог: росіянином бути деколи соромно, деколи – почесно
Російський політолог Іван Преображенський розповів по перспективи створення «російської нації» і побудову національної держави, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».

Так, за словами Преображенського, перспективи формування «російської нації» доволі туманні, адже свого часу не вдалося створити «радянську людину». В принципі, для того, аби говорити про певну «націю» у державі зі строкатим етнічним складом, якою є Російська Федерація, варто напрацювати спільне розуміння того, куди рухається така держава. У Росії ж навіть не досягнено єдиної думки щодо того, як ставитись до минулого, історією постійно маніпулюють, про сьогодення сором’язливо мовчать. Про майбутнє більшості людей навіть подумати страшно. Саме тому спроби побудувати націю на основі громадянства в РФ приречені на провал. З іншого боку, якщо росіяни надумають будувати державу на основі етнічної приналежності, Росія, у такому вигляді як вона існує зараз, розвалиться.

Політолог наголошує, що для побудови держави потрібно вміти брати на себе відповідальність за її дії. Саме тому зараз йому здебільшого соромно, що він росіянин, хоча бувають випадки, коли це почесно. Але тих, хто живе у сьогоденні і готовий усвідомлювати що саме робить його держава, у Росії відсотків десять. Решта ментально живуть у ХVІІІ столітті. А це значить, що Росія тільки готується пройти ті етапи державотворення, які для України вже стали минулим.

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