валюта
СпецтемаКінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

В Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева

В Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева
Вчера, в то время как в центре Москвы проходил «путинский шабаш», в Любино (район Москвы) кремлевские власти разрешили провести «русский марш». Многотысячная демонстрация состоялась под лозунгами: «Путина пора мочить!» и «В отставку Путина и Медведева», «Путин – предатель Родины и враг русского народа», а также «Хватит войн русского мира»!» - об этом передает replyua.net.

Александр Сотник взял интервью у участников демонстрации. Один из них заявил: «Мы должны заниматься своим делом, своей страной и не лезть ни на Запад, ни в США, ни в братскую Украину не лезть – тогда и отношение изменится». Другой митингующий отметил: «Мы можем исправить отношение, сложившееся к России и ее народу из-за путинской агрессии только тем, что будем выходить на улицы, отстаивать свои права в рамках закона, открыто показывать, что наше мнение не совпадает с мнением наших властей».

Другие участники митинга отметили, что первое, что должно исправить нынешнее положение дел в России – это импичмент Путину, законное его свержение, потому что в России должна пройти бескровная революция. По их мнению, Россия – это та же Европа, поэтому каждый россиянин должен понять, что перемены нужно начинать с него. «Поэтому нам нужно делать, а не говорить», - заявила участница демонстрации.

Горячая тема: Путин пояснил, кто такой князь Владимир
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
04 ноя 2016
12350

З’явилось фото із трюму скандального «Адмірала Кузнецова» - блогер

У мережі нарешті з’явились фото, на який зображено трюм (ангар) відомого на весь світ єдиного російського авіаносця «Адмірал Кузнецов». Блогер Олександр Коваленко не зміг залишитись осторонь такої


Свежие новости

Призванные на срочную службу немцы оказались джихадистами

Нові «перли» від Захарової: поради для США щодо передвиборної кампанії

Що думають в соцмережах про пам’ятник Володимиру Великому в Москві?

В Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева

Підозри по "чорній бухгалтерії ПР" повернули до НАБУ на доопрацювання

Ситник запрошує НАЗК до НАБУ для роботи над е-деклараціями

Статистика злочинів у "ДНР" за 2016 рік - поліція

Тепер у Райніна буде дві справи

В Румынии произошло крупнейшее ДТП – десятки пострадавших

В НАБУ решили проверить некоторые декларации

Луценко чекає можливості притягнути Новинського до відповідальності

На Чернобыльской АЭС устанавливают вторую арку

Кого насправді переслідують у Криму - Amnesty International

6 ноября синоптики обещают +15 градусов в Украине

В России собрались решать экологические проблемы Крыма

На Київщині зафіксували випадки загибелі свиней через африканську чуму

Терористи "ЛНР" кажуть, що затримали представників підпілля "Азов"

«Эксперт: Путин подумал – русские не хуже украинцев и установил памятник князю Владимиру

В Киеве прикрыт нелегальный цех по производству пива

Питт отказался принимать условия Джоли

 Новости за день