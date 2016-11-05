В Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева

Вчера, в то время как в центре Москвы проходил «путинский шабаш», в Любино (район Москвы) кремлевские власти разрешили провести «русский марш». Многотысячная демонстрация состоялась под лозунгами: «Путина пора мочить!» и «В отставку Путина и Медведева», «Путин – предатель Родины и враг русского народа», а также «Хватит войн русского мира»!» - об этом передает replyua.net.
Александр Сотник взял интервью у участников демонстрации. Один из них заявил: «Мы должны заниматься своим делом, своей страной и не лезть ни на Запад, ни в США, ни в братскую Украину не лезть – тогда и отношение изменится». Другой митингующий отметил: «Мы можем исправить отношение, сложившееся к России и ее народу из-за путинской агрессии только тем, что будем выходить на улицы, отстаивать свои права в рамках закона, открыто показывать, что наше мнение не совпадает с мнением наших властей».
Другие участники митинга отметили, что первое, что должно исправить нынешнее положение дел в России – это импичмент Путину, законное его свержение, потому что в России должна пройти бескровная революция. По их мнению, Россия – это та же Европа, поэтому каждый россиянин должен понять, что перемены нужно начинать с него. «Поэтому нам нужно делать, а не говорить», - заявила участница демонстрации.
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