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Кириллова: новые подробности из жизни истеричной прокурорши

Кириллова: новые подробности из жизни истеричной прокурорши
Поклонская в качестве депутата уже успела наделать шума в России, обратившись в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм «Матильда» Алексея Учителя, и истеричность бывшей крымской прокурорши является еще одним способом привлечь к себе внимание. Как информирует replyua.net, об этом для «Крым. Реалии» пишет обозреватель Ксения Кириллова.

По ее словам, нужно тщательно покопаться в причинах такого фанатичного преклонения Поклонской перед последним русским царем Николаем Вторым. Очень интересные детали, отмечает обозреватель, скрываются даже не в Крыму, а намного дальше – на Урале. «Несколько месяцев назад СМИ Урала опубликовали новость о том, что прокурорша побывала в Екатеринбурге и венчалась там. Сама Поклонская как-то рассказывала, что Сергий Романов, уральский старец, является ее наставником. Однако позже выяснилось, что у этого старца за плечами грабеж и убийство, обвинения в рейдерских захватах», пишет Кириллова. По ее словам, крымская прокурорша очень любит вещать о светлом облике государя, однако сама она выросла в православном мракобесии и в ненависти к современной цивилизации.

«И тут нет ничего сверхъестественного, что Поклонская, которая так жестоко расправлялась с коренным народом захваченного полуострова, увлеклась такой идеологией. Прокурорша предала свою страну, организовала репрессии мусульман, однако в создавшейся ситуации можно было бы предложить Поклонской стать более последовательной – сначала отказаться от ИНН, потом от госдолжности во власти, у истоков которой стоят сатанисты, от паспорта, с помощью которого прокурорша путешествовала из Крыма на Урал. Если она так серьезно относится к личности последнего русского царя, наверное, нужно последовать всем советам «старца», отмечает обозреватель. Кириллова пишет и о том, что старец Романов, настоятель благословенной Поклонской, брал деньги с людей, которые приезжали к нему со всей России, продав свое имущество.

«Старец рекрутировал людей, заставлял уничтожать их паспорта, эксплуатировал своих «рабов». Ходили слухи, что Романов также заставлял людей уничтожать ИНН, сжигать документы, которые, по его словам, сатанинские. Об этом в большой статье писала Раиса Ильина, бывшая сотрудница «Православной газеты», сообщает Кириллова.

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