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З’явилось фото із трюму скандального «Адмірала Кузнецова» - блогер

З’явилось фото із трюму скандального «Адмірала Кузнецова» - блогер
У мережі нарешті з’явились фото, на який зображено трюм (ангар) відомого на весь світ єдиного російського авіаносця «Адмірал Кузнецов». Блогер Олександр Коваленко не зміг залишитись осторонь такої події і дав свої коментарі світлинам на своїй сторінці в Фейсбук, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер згадує, що буквально кілька днів тому він публікував фото із бази супутникових знімків DigitalGlobe, на якому видно, що на палубі корабля знаходиться «аж» тринадцять одиниць техніки. Тоді його допис зазнав дошкульної критики тих, хто наголошував, що основні багатства авіаносця заховано в трюмах. І все це незважаючи на застереження автора про те, що, можливо, в ангарах розміщено пару літаків, проте не більше, адже підготовчі польоти авіації вже відбулись поблизу берегів Норвегії.

До останнього моменту любителі «імперської величі» не хотіли вірити у те, що у «Високодуховної» банально не вистачає бортів, а все плавання очолюваної «Адміралом Кузнецовим» ескадри – не більше як спроба налякати «підступне» НАТО. Але зараз з’явились фото, на яких чітко видно все, що знаходиться в трюмах. Ну що ж, плюс один Су-33 і пара пожежних машин. Дійсно грізна військова техніка, - іронізує блогер.
З’явилось фото із трюму скандального «Адмірала Кузнецова» - блогер
З’явилось фото із трюму скандального «Адмірала Кузнецова» - блогер
З’явилось фото із трюму скандального «Адмірала Кузнецова» - блогер

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