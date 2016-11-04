Любитель бурятів Кобзон не хоче участі Росії у Євробаченні через русофобію

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Відомий російсько-радянський співак, а також депутат нелегітимної Державної Думи Російської Федерації Йосип Кобзон розкритикував ініціативу участі представників його держави у пісенному конкурсі «Євробачення», - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Life».Так, сьогодні, четвертого листопада 2016 року, під час свого інтерв’ю, Кобзон наголосив, що Росія «програла інформаційну війну». У розумінні співака поразка РФ в інформаційному протистоянні із Заходом проявилась в тому, що останній тепер настроєний на «яру русофобію». Кобзон чомусь вважає, що якщо показати західному обивателю як живе Росія, «ненависть до всього російського» мине.Крім того, Кобзон прокоментував офіційне підтвердження Москвою участі у пісенному конкурсі «Євробачення – 2017», який відбудеться в Києві. Співак вважає, що з нинішніх умов це не правильно – «ворогам співати пісні, підставляти артистів під хвилю загального антиросійського тріумфування». Нагадаємо, на попередні спроби росіян «пожартувати» щодо участі в пісенному конкурсі Кобзона, українські силовики наголосили, що не пустять останнього до Києва, так як він оголошений персоною нон грата в Україні.