валюта
СпецтемаМуждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві

Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві
Оглядачі німецького видання Tageszeitung прокоментували встановлення у російській столиці пам’ятника Київському князю Володимиру Великому, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Політолог.нет».

Так, сьогодні, четвертого листопада 2016 року, у Москві відбулась церемонія урочистого відкриття пам’ятника київському князю. На ній, серед інших високопоставлених гостей, були присутні президент Російської Федерації Володимир Путін на очільник Російської православної церкви Патріарх Кирило. Власне, новий пам’ятник став лише частиною заходів, приурочених до святкування нещодавно запровадженого свята – Дня національної єдності, симулякра річниці Жовтневої революції.

Видання наголошує, що Князь Володимир є однією з центральних фігур сучасної російської міфології – централізація влади, приєднання нових територій і насадження православ’я цілком лягають в дискурс російської ідеології. Тим більше росіянам хотілося перевершити пам’ятник Володимиру в Києві. Але планам не судилося бути реалізованими – із-за заборони ЮНЕСКО, постамент має бути не вищим за стіни Кремля або останній втратить статус культурної спадщини. Саме тому було встановлено лише сімнадцяти метровий пам’ятник. З огляду на те , що Київський Володимир сягає висоти двадцяти п’яти метрів, він перевищує московський на сім метрів.

Горячая тема: Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
03 ноя 2016
22548

Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

Гучне і ганебне для збройних сил Російської Федерації плавання єдиного в російському флоті авіанесучого крейсера «Адмірал Кузнецов» здається, закінчилось, - про це replyua.net інформує з посиланням


Свежие новости

Прогнози підтверджується? США «зніматиме голови» за е-декларації

Пономарев: Путин планировал захват Крыма на 2015 год

Любитель бурятів Кобзон не хоче участі Росії у Євробаченні через русофобію

Цены на нефть упали до рекордной отметки

Рішення суду: Звання майора від Семенченка полетіло далеко і назавжди

Бойовики заявили, що проведуть вибори в наступному році за будь-яких умов

Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві

Мін'юст чекає від НАЗК схеми перевірки результатів декларування

Украинцы, приглашая иностранцев в страну, должны уведомить их о порядке въезда в Украину с оккупированных территорий

В Марьинке возобновили пять разрушенных домов, еще работы по восстановлению 18 еще ведутся - Жебривский

Ще один суддя втік з України

У підозрюваного в хабарництві судді в декларації мільйони

Портников: Нужно не менять поросят у корыта, а перестать относиться к Украине как к корыту

Судья Татьков сбежал за границу

Названа самая надоедливая песня за несколько лет

Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру

Сазонов: на Грэма Филипса никто так и не завел уголовного дела

Кабмин приготовил приятный сюрприз для пенсионеров к Новому году

WikiLeaks предсказал победу Клинтон на выборах

Нардепы боятся повторить судьбу Добкина, - Шкрум

 Новости за день