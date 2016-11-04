Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Оглядачі німецького видання Tageszeitung прокоментували встановлення у російській столиці пам’ятника Київському князю Володимиру Великому, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Політолог.нет».Так, сьогодні, четвертого листопада 2016 року, у Москві відбулась церемонія урочистого відкриття пам’ятника київському князю. На ній, серед інших високопоставлених гостей, були присутні президент Російської Федерації Володимир Путін на очільник Російської православної церкви Патріарх Кирило. Власне, новий пам’ятник став лише частиною заходів, приурочених до святкування нещодавно запровадженого свята – Дня національної єдності, симулякра річниці Жовтневої революції.Видання наголошує, що Князь Володимир є однією з центральних фігур сучасної російської міфології – централізація влади, приєднання нових територій і насадження православ’я цілком лягають в дискурс російської ідеології. Тим більше росіянам хотілося перевершити пам’ятник Володимиру в Києві. Але планам не судилося бути реалізованими – із-за заборони ЮНЕСКО, постамент має бути не вищим за стіни Кремля або останній втратить статус культурної спадщини. Саме тому було встановлено лише сімнадцяти метровий пам’ятник. З огляду на те , що Київський Володимир сягає висоти двадцяти п’яти метрів, він перевищує московський на сім метрів.