Поклонская сделала непростительную ошибку, раскритиковав Ленина

Так называемый «депутат Госдумы» Наталья Поклонская в своем сообщении в социальных сетях заявила, что «Ленин и Гитлер – это изверги XXI века». Однопартийцы бывшей крымской «прокурорши» тут же испуганно открестились от ее слов – об этом передает replyua.net.
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой сегодня заявил, что «эти слова Поклонской – это ее личное мнение, которое не совпадает с мнением ее фракции». Также он добавил, что «не стоит политизировать ее слова». Толстой отметил, что в состав парламентской фракции «Единая Россия» входят разные депутаты, некоторые из которых очень талантливы, поэтому имеют свое личное мнение по самым разным вопросам жизни общества.
Толстой подчеркнул, что слова Поклонской о том, что Ленин и Гитлер – изверги, были сделаны в порыве эмоций, что ее хотят специально подставить, провоцируя у нее подобные эмоциональные заявления. «Кто-то намеренно или по ошибке хочет сделать добросовестного депутата стороной конфликта», - отметил он. Напоминаем, что непростительная ошибка в высказывании была сделана Поклонской в ее посте в ЖЖ. В нем она, критикуя создателей фильма «Матильда» о романе императора Николая II и одноименной балерины, заявила, что «изверги двадцатого столетия (Ленин, Троцкий, Гитлер, Мао Цзэдун), пролившие море человеческой крови, не вызывали такого отторжения, как убиенный добрый и милостивый Государь с его семье, канонизированный православной церковью».
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