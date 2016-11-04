Недооцененные шутки Петросяна: юморист попытался высмеять Украину

Евгений Петросян, известный в России юморист, который в последнее время почему-то шутит очень не смешно, решил затронуть в своих монологах тему российско-украинского конфликта. Как информирует replyua.net, об этом российская журналистка Елена Рыковцева написала на своей странице в Фейсбуке.
«О конфликте России и Украины знают все, и вот Петросян решил тоже отличиться. В своей программе он заявил: «Конфликт построен на кривде, на неправде. Украинцам не нравится наш язык, но у них вместо Кащея Бессмертного - Чахлик Невмирущий, а вместо коробки передач – скрынька перепехуньцев. Разве из-за этой разницы нужно было создавать конфликт?». Вот об этом сказал Петросян», пишет журналистка. Рыковцева отметила, что после этой «шутки» зал истерично загоготал, и все это напоминает не проходящий Хэллоуин.
«Петросян, что очевидно, выжил из ума, однако его оправдывает одна лишь умная фраза, сказанная им самим – о том, что, если в голову лезет чушь, значит, там у нее гнездо», отметила Рыковцева. Напомним, что в этом году Петросян очень мало гастролировал по России, зато очень часто бывал в Крыму – там он пока не надоел.
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