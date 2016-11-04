Говорухин поставил на место Поклонскую

Известный кинорежиссер и глава комитета Госдумы по культуре заявил о том, что различные идеи о проверке фильма «Матильда» «необходимо обрубать на корню».
Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, Станислав Говорухин подверг критике идею новоиспеченного депутата Натальи Поклонской и отметил, что «у некоторых новых депутатов (имеется ввиду госпожа Поклонская) возникла идея проверить картину Алексея Учителя, которая даже еще не снята». Напомним, что Поклонскую возмутил сюжет картины, где рассказывается о романе Николая Второго, последнего русского царя, и Матильды Кшесинской, известной балерины. Говорухин рассказал, что у него вызывает удивление тот факт, что Поклонская заговорила о какой-то проверке, хотя фильм основан на реальных событиях, и всем прекрасно известно о том, что у Николая Второго были отношения с балериной.
«Почему у некоторых такая реакция на реальную историю из жизни царя?», недоумевает режиссер. Инициативу проверки нужно обрубить на корню, считает Говорухин. Напомним, что инициатор «расследования» Поклонская даже обратилась в Генеральную прокуратуру России.
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