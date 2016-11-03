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Блогер показав ганебні фото з життя російської глибинки

Блогер показав ганебні фото з життя російської глибинки
Блогер Олександр Коваленко на просторах інтернету натрапив на фото, яке повністю відображає всю ту міфічну російську велич, про яку так багато говорять, але її ніхто не бачив, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку оглядача в Фейсбук.

Так, на перший погляд, на фото немає нічого поганого - такі собі санки. Але Ваше ставлення зміниться, коли Ви дізнаєтесь для чого вони потрібні. Отже, це «чудо техніки» замінить для мешканців села Верхній Карбуш в Омській області Російської Федерації цілий автобус триста сорок дев’ятого маршруту до обласного центру. Загалом, селяни тільки за цей рік втратили п’ять маршрутів, які з’єднували їх населений пункт з Омськом – тепер туди треба або йти двадцять кілометрів пішки, або ж добиратись старим добрим дідівським способом.

Блогер нагадує, що тим часом у паралельній реальності Кремль планує побудувати власний авіаносець за шість мільярдів доларів, відправляє військові кораблі до Середземного моря, викидаючи на вітер мільйони рублів, паяє труби для неузгоджених європейцями «Північних потоків» і будує картонні «Армати». Все заради боротьби з клятою «хунтою» та підступними «америкосами». Імперська велич – вона така, - іронізує блогер.

Горячая тема: Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?
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Важное за день
03 ноя 2016
34509

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста,


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