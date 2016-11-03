Російський політолог розповіла як Заходу пощастило з Путіним

Російський політолог Лілія Шевцова розповіла чому захід переживав епоху занепаду і який вплив на нього справила агресивна політика президента Російської Федерації Володимира Путіна, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.
Так, за словами політолога, Захід періодично переживає епохи деградації. Наприклад, таке мало місце наприкінці 20-х і 70-х років ХХ століття. Обидва рази наявність опонента у вигляді Радянського Союзу змушувало Захід мобілізуватись, проживати період болісної трансформації і ставати сильнішим. Після розпаду СРСР колективний Захід втратив зовнішній стимул лишатися сильним: ліберальна демократія почала втрачати свій драйв, в ЄС і США відбулась низка політичних криз, фінансові установи втратили свою первісну функцію, перетворившись у вампірів економіки. Провідна світова цивілізація загнивала.
Але тут з’явився Путін. Спочатку Захід намагався його не дратувати – мовляв, перебіситься. Але його політика ставала все більш нахабною і вимагала відповіді. Звісно, місцями корумпованим, лінивим і боязким західним лідерам не хотілось входити в конфронтацію. Тим не менш, це зробити довелось. Санкції були лише першим кроком, який, на перший погляд, не завдав шкоди РФ, а лиш дозволив Путіну обгрунтувати «військовий патріотизм». Але незворотний процес консолідації західних еліт запущено. І вже через пару років ми побачимо нову Європу – молоду, дещо агресивну і дуже злу на РФ. І за все це знову варто дякувати «великому стратегу». Що ж, чого ще варто чекати від можновладців, які плани на вечір вважають довгостроковою перспективою? - підсумовує політолог.
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