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Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі
Гучне і ганебне для збройних сил Російської Федерації плавання єдиного в російському флоті авіанесучого крейсера «Адмірал Кузнецов» здається, закінчилось,- про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання NewsAder.

Так, дані супутникових знімків свідчать про те, що авіаносець, скоріше за все, взято на буксир, отже він не може рухатися сам. Наприклад, дані бази супутникових зображень DigitalGlobe показують, що «Кузя» більше не димить, так як раніше і пересувається Середземним морем за допомогою буксира. Сайт marinetraffic.com, який показує місцезнаходження суден, свідчить, що корабель-буксир «Николай Чикер», який входив до флотилії разом з «Адміралом Кузнецовим», знаходиться в районі острова Крит. Сам же авіаносець на цьому сайті від самого початку своєї мандрівки з Мурманська не відображався, відтак точно визначити його місцезнаходження наразі неможливо.

Оглядачі наголошують на двох ймовірних причинах того, що судно взяли на буксир. По-перше, може йтися про брак палива, адже ні іспанський порт Сеута, ні Мальта не прийняли авіаносець для дозаправки. По-друге, відмова силових установок теж виглядає дуже вірогідною - чорний дим, який спостерігали під час руху, якраз свідчить про їх неполадки.
Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

Горячая тема: Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?
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Важное за день
03 ноя 2016
30219

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста,


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