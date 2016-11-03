Голлівудський пенсіонер так розчулився через паспорт РФ, що на радощах пообіцяв помирити США з Росією



Схоже, що Путін роздає російські паспорти всім пенсіонерам Голівуду, тим самим намагається вкотре пробудити ностальгію у співвітчизників за минулим. Сучасних же зірок Голлівуду ніяким російським пряником не заманиш. У четвер стало відомо про те, що відомий американський актор Стівен Сігал став громадянином Росії. Відповідний указ підписав президент Російської Федерації Володимир Путін. Новоявлений росіянин же заявив, що дуже радий цій події,



«Я надзвичайно вдячний за цю можливість», - сказав актора. Також він зазначив, що завжди виступав за хороші відношення між Росією і



Актор заявив, що в Росії у нього багато друзів, а його батько і зовсім родом з Владивостока. «Мій тато був російським, його сім'я з Владивостока. У той же час коріння моєї родини і з Сибіру, Санкт-Петербурга і навіть з Білорусії», - сказав він, певно натякаючи, що президент Білорусії Олександр Лукашенко має теж подумати про паспорт для актора.



У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков пізніше повідомив, що актор довго і наполегливо добивався у Кремля видати йому російський паспорт. Відзначимо, що тепер актор є громадянином трьох держав: США, Сербії і Росії.



Горячая тема: Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Схоже, що Путін роздає російські паспорти всім пенсіонерам Голівуду, тим самим намагається вкотре пробудити ностальгію у співвітчизників за минулим. Сучасних же зірок Голлівуду ніяким російським пряником не заманиш. У четвер стало відомо про те, що відомий американський актор Стівен Сігал став громадянином Росії. Відповідний указ підписав президент Російської Федерації Володимир Путін. Новоявлений росіянин же заявив, що дуже радий цій події, передає replyua.net «Я надзвичайно вдячний за цю можливість», - сказав актора. Також він зазначив, що завжди виступав за хороші відношення між Росією і США і постійно працює над цим.Актор заявив, що в Росії у нього багато друзів, а його батько і зовсім родом з Владивостока. «Мій тато був російським, його сім'я з Владивостока. У той же час коріння моєї родини і з Сибіру, Санкт-Петербурга і навіть з Білорусії», - сказав він, певно натякаючи, що президент Білорусії Олександр Лукашенко має теж подумати про паспорт для актора.У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков пізніше повідомив, що актор довго і наполегливо добивався у Кремля видати йому російський паспорт. Відзначимо, що тепер актор є громадянином трьох держав: США, Сербії і Росії.