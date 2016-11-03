Стивен Сигал оказался русским по отцовской линии

В интервью российскому каналу РЕН ТВ Стивен Сигал прокомментировал получение российского гражданства, сообщает replyua.net. Напомним, что сегодня утром президент Путин лично подписал указ о предоставлении российского гражданства голливудскому актеру.
В интервью Сигал завил: «Я чувствую глубокую привязанность и уважение к России. Не меньшие чувства, чем к Соединенным Штатам. Всегда думал и сейчас считаю, что Россия и Америка должны быть не только союзниками, но и друзьями. Хочу подчеркнуть, что я давно работаю над улучшением отношений между Вашингтоном и Москвой». Также Сигал сделал сенсационное признание, заявив о том, что его корни в России. «У меня в этой стране очень много друзей и не только. Если вы не знаете, я скажу – семья моего отца родом из далекого Владивостока», признался Сигал.
Напомним, что пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на нового гражданина России, и большинству из них не понравилось то, что Путин предоставил голливудскому актеру российское гражданство. Помимо российского, у Сигала имеется и сербское гражданство. Кстати, в Википедии Сигала уже назвали «российским актером».
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