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Стивен Сигал оказался русским по отцовской линии

Стивен Сигал оказался русским по отцовской линии
В интервью российскому каналу РЕН ТВ Стивен Сигал прокомментировал получение российского гражданства, сообщает replyua.net. Напомним, что сегодня утром президент Путин лично подписал указ о предоставлении российского гражданства голливудскому актеру.

В интервью Сигал завил: «Я чувствую глубокую привязанность и уважение к России. Не меньшие чувства, чем к Соединенным Штатам. Всегда думал и сейчас считаю, что Россия и Америка должны быть не только союзниками, но и друзьями. Хочу подчеркнуть, что я давно работаю над улучшением отношений между Вашингтоном и Москвой». Также Сигал сделал сенсационное признание, заявив о том, что его корни в России. «У меня в этой стране очень много друзей и не только. Если вы не знаете, я скажу – семья моего отца родом из далекого Владивостока», признался Сигал.

Напомним, что пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на нового гражданина России, и большинству из них не понравилось то, что Путин предоставил голливудскому актеру российское гражданство. Помимо российского, у Сигала имеется и сербское гражданство. Кстати, в Википедии Сигала уже назвали «российским актером».

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