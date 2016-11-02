Китайці чекають, поки росіяни вимруть як нація

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Науковець Сергій Талк розповів про причини різкого і незворотного скорочення населення Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Обозреватель».Так, принаймні одна із сфер суспільного життя прямо вказує на перспективне вимирання росіян як нації – це урізання витрат на медицину. Наприклад, вчора з’явилась новина про розформування оперативної бригади судинних хірургів при інституті імені Пирогова. Вчений нагадує, що у цієї бригади немає аналогів всередині російської держави, а це значить, що кількість тих, хто помер через гострі кровотечі, зростатиме у геометричній прогресії. Відтак стає зрозуміло, що росіянам начхати на своє фізичне здоров’я.Проте, лише ним вимирання мешканців Російської Федерації не обмежується, адже росіяни ще й морально деградують. Про останній факт свідчить майже одноголосна підтримка виборцями незаконних дій влади, сприяння міжнародним військовим злочинам, потурання гонінням на опозицію. Більше того – росіяни схвалили знищення гуманітарної колони поблизу Алеппо, а це вже лежить за межами добра і зла. Тим не менш, належні Росії багатства не пропадуть – науковець більш ніж впевнений у тому, що китайці давно прорахували коли помре останній росіянин. За словами Талка, «китайці – вікова цивілізація, яка вміє бути терплячою».