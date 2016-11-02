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Росія поплатиться за помилки Путіна – екс-радник президента США

Росія поплатиться за помилки Путіна – екс-радник президента США
Філіп Гордон, науковий співробітник в Раді міжнародних відносин, який з 2013 по 2015 роки виконував обов’язки радника президента Сполучених штатів Барака Обами з питань Близького Сходу, Північної Африки та Персидської Затоки, наголосив, що нинішня політика глави російської держави Володимира Путіна обернеться негативними наслідками для РФ, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання NewsAder.

Так, за словами Гордона, ще на початку осені зовнішньополітична позиція Путіна, здавалась, вирівнялась, бо домовленість з США, досягнута дванадцятого вересня поточного року, вирішувала відразу низку завдань: консервувала режим в Дамаску, посилювала позиції РФ на Близькому Сході та знижувала інтенсивність і, відповідно, витрати на сирійський конфлікт. Проте, замість того, аби скористатись плодами угоди, Путін з Асадом почали бомбардування Алеппо. Очевидно, що Асад не зможе перемогти у цьому конфлікті. Хоча Путін зараз влаштував килимові бомбардування опозиції за зразком Грозного в 1999 році, йому варто було б звернути увагу на зростання терористичних загроз у власній державі.

Зараз Путін платить за свою політику в Сирії погіршенням стосунків з Європою і арабським світом. Санкції, зниження цін на нафту на агресія проти України вже і так похитнули російську економіку, а в перспективі ще і посилення фінансових обмежень, і згортання співпраці у енергетичній сфері. До того ж, імовірно, державам Перської затоки доведеться застосувати власні санкції до РФ. Аналітики наголошують, що рівень американського втручання в сирійський конфлікт зростатиме, що також підвищить ціну протистояння для Росії. Крім того, нова президентська адміністрація США скоріше за все буде очолюватись Клінтон, у якої не надто прихильне ставлення до Путіна.

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