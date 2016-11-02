Різке обвалення цін на нафту зробило неминучим рекордне падіння рубля

До кінця грудня долар може коштувати 90 «дерев'яних». Ледве перестрибнувши в жовтні планку в 50 доларів, в листопаді ціни на нафту знову пішли вниз. До Дня народної єдності барель зробив Росії «подарунок» - його вартість впала нижче 48 доларів. Російська валюта відреагувала миттєво – курс «дерев'яного» знизився до мінімуму з початку жовтня. Тепер за долар дають 63,4 рубля, а за євро – 70,2 рубля. Є підстави очікувати, що російська валюта продовжить стрімко котитися вниз, передає replyua.net.
На думку експертів Goldman Sachs, скоро ціни на нафту впадуть до 40 доларів – і тоді 75 рублів за долар здасться найкращим варіантом.
Останній тиждень приніс нафті, а відповідно, і рублю одні лише неприємності. Ціни на «чорне золото» падали з кожним днем, а слідом за ними котився вниз і курс російської валюти. Тепер про барель за 52-53 долари, як це було всього кілька днів тому, росіянам можна тільки мріяти.
Причин обвалу кілька. Визначеність у питанні про можливе скорочення видобутку сировини країнами ОПЕК і незалежними виробниками так і не досягнута. Більш того, як ті, так і інші нарощують свої потужності. У жовтні після часткового відновлення виробництва в Нігерії та Лівії, а також зростання видобутку в Іраку видобування нафти встановило новий рекорд – 33 мільйони барелів на добу, що є найвищим результатом за останні 20 років.
Не відстає від ОПЕК і Росія. Минулого місяця Росія також поставила рекорд, добуваючи понад 11,2 мільйона барелів на добу. Цей рівень став максимальним з часів Радянського Союзу. Чи не найвеселіші новини для бареля надходять з-за океану. Дані Американського інституту нафти свідчать про значне зростання сировинних запасів в США – за тиждень вони виросли на 9,3 мільйона барелів, що більш ніж в 9 разів перевищило очікування.
Тим часом, за даними норвезької консалтингової компанії Rystad Energy, виробництво сланцевої нафти в США знову стало вигідним і здатне приносити прибуток. Якщо в 2014 році собівартість видобутку бареля цього сорту оцінювалася в 50-80 доларів, то в цьому році вона опустилася нижче 24 доларів. У зв'язку з цим, згідно з останніми даними міненерго США, місцеві виробники сланцевої нафти наростили свої потужності в середньому на 15-30%.
Як наслідок, на енергетичному ринку останнім часом знову з'явилися екстремально негативні прогнози для Росії. Так, уолл-стритський інвестбанк Goldman Sachs вважає, що перераховані чинники викличуть різкий обвал цін на нафту – до 40 доларів. Як вважають аналітики банку, незважаючи на те що країни ОПЕК та інші великі виробники, за словами генсека картелю Мухаммеда Баркіндо, на зустрічі 30 листопада «фіналізують угоду про замороження видобутку» і вже «досягли значного прогресу» в цьому питанні, шанси, що ці наміри втіляться в життя, знижуються з кожним днем.
Російській валюті це не обіцяє нічого хорошого. Курс рубля на цьому тижні знизився до мінімуму з початку жовтня – до 63,5 рубля за долар і до 70,2 рубля - за євро і це не межа. Фахівці пророкують подальшого ослаблення російської валюти, причому мінімальний потенціал падіння становить 5-7%. Є всі підстави, що до кінця грудня за 1 долар даватимуть 70-75 рублів. А фахівці Bank of America заклали в свій негативний сценарій припущення, що в 2017 році ціни на нафту впадуть до 25 доларів, а долар буде коштувати 90 рублів.
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