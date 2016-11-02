Як Путін передав історичну будівлю в Москві під маєток другу (ВІДЕО)

Представник російської еліти Тимченко Геннадій, який наразі знаходиться у санаційному списку Заходу в якості ділового партнера Володимира Путіна, зараз спокійно, правда незаконно проживає у резиденції генерального секретаря КПРС Микити Хрущова прямо в центрі Москви. Про це пишеться у результатах розслідування, яке провили представники Фонду боротьби з корупцією, повідомляє на своєму сайті член російської опозиції Олексій Навальний, передає replyua.net.
«Своїм власним розпорядженням мер столиці Собянін Сергій передав колишню головну зимову резиденцію генерального секретаря КПРС Микити Хрущова, яка знаходиться на Лненінських горах, в оренду офшорній компанії Тимченка на 49 років», - йдеться у повідомленні. «Передати історичну будівлю для використання олігарха-шахрая було ніби якось не етично. Тому було прийнято рішення передати будівлю для «використання в якості готелю», - зазначив Навальний. Він наголошує, що наразі «ніякого готелю чи мотелю там немає». «Будівлю оформили як готель, тому що за законами РФ – це самий вигідний та зручний спосіб отримати маєток для використання. Інакше довелося б проходити через довгий шлях конкурсів та аукціонів. А так все просто, але нічого, що в супереч законам», - зазначив опозиціонер.
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